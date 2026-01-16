สปสช.ชวนนายจ้าง-ผู้ประกันตน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. … ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย โปร่งใส และสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับทางกฎหมาย ที่กำหนดให้ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบประกันสังคม
โดยความคิดเห็นจากนายจ้างและผู้ประกันตนจะเป็นส่วนสำคัญในการสะท้อนมุมมองจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง