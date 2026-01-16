xs
"มือเบส Big Ass"โพสต์คอร์รัปชันมันไม่ต่างอะไรกับฆาตกร หลังเกิดเหตุเครนถล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพงษ์พันธ์ พลสิทธิ์ นักดนตรี และมือเบสวง Big Ass โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

“เครนจะพังไปกี่ครั้ง ตึกจะพังไปกี่หน ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะตายไปกี่คน
วันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่า คอร์รัปชัน มันไม่ต่างอะไรกับฆาตกร”