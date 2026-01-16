นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเหตุเครนก่อสร้างทางยกระดับ ถ.พระราม 2 ถล่ม เร่งตั้ง คกก.สอบสวนสาเหตุ

วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 13.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้างถล่มร่วงลงมาจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษยกระดับ (มอเตอร์เวย์ M 82) ตอน 7 บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต 2 ราย เมื่อวันที่ 15 ม.ค.69 ที่ผ่านมา
นายกฯ รับฟังรายงานความคืบหน้าคดีและสภาพหน้างานและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตลอดจนผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ในเรื่องทางเทคนิค มอบหมายให้กรมทางหลวงตั้ง คกก.สอบสวนสาเหตุเบื้องต้น โดยขณะนี้ยังเข้าไปในจุดเกิดเหตุไม่ได้ เนื่องจากมีเศษซากจำนวนมาก ต้องทำการถอดชิ้นส่วนต่างๆ ไปทำการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากตัวลอนเชอร์และอุปกรณ์ supporting ไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีตหลัก
รัฐบาลคำนึงถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมมอบหมายให้ รมว.คค. ดำเนินการตามนโยบายบอกเลิกสัญญาในโครงการที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชน โดยใช้อำนาจคำสั่งทางปกครอง ส่วนเรื่องแบล็คลิสต์ จะเป็นขั้นตอนต่อเนื่องหลังการบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญา ซึ่งหากเข้าข่ายทิ้งงานก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป
นายกฯ กล่าวย้ำว่า จุดวิกฤตที่สำคัญสุดของการก่อสร้างในลักษณะนี้ ต้องให้ความระมัดระวังพิเศษ การเปิดผิวจราจรก่อนงานแล้วเสร็จถือเป็นความประมาท จึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งทางปกครองเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากการเรียกร้องทางแพ่งอาจใช้เวลายาวนานหลายปี