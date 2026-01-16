xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 14.21 จุด มูลค่าการซื้อขาย 45,773.52 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,275.60 จุด ปรับขึ้น 14.21 จุด หรือ 1.13% มูลค่าการซื้อขาย 45,773.52 ล้านบาท 