นายกฯ มอบสารวันครู ครั้งที่ 70 ย้ำครูมีสวนสำคัญเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง วางหลักคิด หลักการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้ศิษย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสาร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 70 วันที่ 16 ม.ค.2569 ความว่า
เนื่องในโอกาส "วันครู ครั้งที่ 70 " ประจำปีพุทธศักราช 2569 วันที่ 16 มกราคม 2569
ผมขอส่งความระลึกถึงและปรารถนาดีมายังคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติมาอย่างต่อเนื่อง
คนไทยทุกคนเป็นศิษย์มี "ครู" เป็นคำขวัญที่ผมขอมอบไว้เนื่องในโอกาสวันครูในปีนี้ เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้ระลึกว่าเราล้วนมีราก มีที่มา มีผู้มีพระคุณที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูก่อนจะเติบใหญ่ขึ้นมาได้ และเพื่อให้ครูทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูที่ จะมีผลต่อชีวิตของศิษย์ยาวนานหลังจากพ้นมือของครูไป
ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่คนจำนวนมากสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยประมวลผลอยางรวดเร็ว ครูยังคงมีสวนสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง วางหลักคิด หลักการในการต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวางรากฐานแห่งคุณธรรมประจำใจเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตในโลกที่หมุนเร็วและมีความชับช้อนเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถชี้แนะแนวทางให้ศิษย์เป็นผู้มีทั้งภูปัญญาและภูมิคุ้มกันเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะสร้างสรรค์และนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
โอกาสนี้ ผมขอแสดงมุทิตาจิตและความกตัญญูแด่พระคุณครูและขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนให้เป็นคนคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม พร้อมกันนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดดลบันดาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุข ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง มีความเจริญก้าวหน้าและสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งวังไว้ทุกประการ