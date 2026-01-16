ปภ.แจ้ง 6 จังหวัด และ กทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18 - 22 ม.ค.

วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ 18 - 22 ม.ค. 69 โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ/คลอง จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ รวมถึงประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้มีประกาศฉบับที่ 1/2569 ลงวันที่ 14 มกราคม 2569 เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 18 - 22 มกราคม 2569 โดยช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น. เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง และคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่ง และระดับน้ำในแม่น้ำ/คลองเพิ่มสูงขึ้น อาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ/คลอง รวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2569 ดังนี้
ภาคกลาง 6 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี (อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก) จังหวัดนนทบุรี (อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย) จังหวัดนครปฐม (อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน) จังหวัดสมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) จังหวัดสมุทรสงคราม (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม) และจังหวัดสมุทรปราการ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง และอำเภอบางบ่อ)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้ง 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ/คลอง อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป