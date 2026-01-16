‘อิตาเลียนไทย’แจง ตลท.ยันโครงการ‘สีคิ้ว-พระราม 2’ยังทำตามสัญญา แม้นายกฯ สั่งยกเลิก

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้สั่งยกเลิกสัญญาของบริษัท อิตาเลียนไทย 2 โครงการที่เกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟโดยสาร และพระราม 2 นั้น
บริษัทขอชี้แจงว่า สัญญาทั้ง 2 โครงการดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ และบริษัทยังปฏิบัติตามสัญญา หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทราบต่อไป
ก่อนหน้านี้ ITD ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบดูแลจ่ายเงินค่าชดเชยและเยียวยาต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย โดยมีการทำประกันไว้
นอกจากนี้ ยังระบุถึงกรณีพระราม 2 ด้วยว่า จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยให้รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น