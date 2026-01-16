xs
ราคาทองคำครั้งที่ 13 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 69,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.43 น. ครั้งที่ 13 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,350.00  บาท รับซื้อบาทละ 68,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,885.92 บาท