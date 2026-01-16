นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนถล่ม ถ.พระราม 2 กำชับทุกหน่วยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 14.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานแก้ไขเหตุเครนก่อสร้างถล่ม บริเวณถนนพระราม 2 โดยมีนาย
อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
สำหรับข้อมูลสถานการณ์ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้ทั้ง 2 รายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ปัจจุบันความคืบหน้าการดำเนินงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทางถนนจะวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนเพื่อหาแนวทางในการนำเครนลงจากตอม่อ และเร่งคืนผิวจราจรต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบในการเร่งรัดแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
จากรายงานเพิ่มเติม ปัจจุบันถนนสายทางดังกล่าว ยังคงปิดช่องทางการจราจรในช่องทางหลัก ขาเข้า (กม. 28+400 - กม. 32+000) และขาออก (กม. 29+100 - กม. 30+600) โดยสามารถสัญจรในช่องทางคู่ขนานได้ทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสามารถเลี่ยงไปใช้ถนนเพชรเกษม และถนนเอกชัยแทน