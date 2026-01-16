กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน “สับปะรดสวี”เป็นสินค้า GI

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน “สับปะรดสวี” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเป็นทางการ เป็นสินค้าลำดับที่ 7 ของจังหวัดชุมพร ซึ่งการรับรองนี้จะช่วยควบคุมมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ว่าจะได้สินค้าคุณภาพของแท้จากแหล่งผลิตโดยตรง
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของอำเภอสวีที่เป็นที่ลาดชันและมีดินที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้สับปะรดพันธุ์ควีนของที่นี่มีเนื้อสีเหลืองเข้ม หวานกรอบ กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และมีแกนที่สามารถรับประทานได้
สับปะรดสวี เป็นของฝากชื่อดังบนเส้นทางสู่ภาคใต้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนกว่า 27 ล้านบาทต่อปี