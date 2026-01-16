รฟท.จัดพิธีบังสุกุลอาลัยผู้เสียชีวิตเหตุเครนหล่นใส่รถไฟ พร้อมช่วยเหลือ-เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

วันนี้ (16 ม.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดพิธีบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต จากเหตุอุบัติเหตุกรณีเครนก่อสร้างหล่นใส่ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและความห่วงใยต่อเหตุการณ์ ที่ผ่านมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบในการดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ทั้งในกรณีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และจะไม่ถูกทอดทิ้งในทุกขั้นตอน
พร้อมกันนี้ การรถไฟฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด รอบคอบ และเคร่งครัด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำขึ้นอีกในอนาคต โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนเป็นอันดับแรก