ผู้สมัคร สส.พปชร. โอดถูกลอยแพ เรียกร้อง "บิ๊กป้อม" คัมแบ็ก

กลุ่มผู้สมัคร สส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จากหลายจังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครพนม ปัตตานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และชลบุรี นัดรวมตัวหน้าที่ทำการพรรคฯ เพื่อทวงถามความชัดเจนด้านนโยบาย ตลอดจนการบริหารจัดการภายในพรรค พร้อมเรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ และอดีตหัวหน้าพรรคฯ กลับมาบริหารงานพรรคเช่นเดิม เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้สมัคร รวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง
นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ ผู้สมัคร สส.เขต 4 ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกพรรคเหมือนถูกทอดทิ้ง ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการหาเสียงในพื้นที่ ไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคลงไปดูแล หรือให้การสนับสนุนเชิงนโยบายในการหาเสียง โดยอยากให้พรรคจัดสรรทีมดูแลผู้สมัคร สส.เขตทั่วทุกภาค และสนับสนุนการหาเสียงในแต่ละเขตทั่วทั้งประเทศ
นายศุภศิษฎิ์ ระบุว่า ตอนนี้รู้สึกเหมือนขาดเสาหลัก และหาเสาไม่เจอเลยสักหลัก และตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่คนไหน เพราะไม่มีผู้ใหญ่ของพรรคคนไหนมาคุยกับผู้สมัคร และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะส่งผลกระทบกับผู้สมัครในการวันเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม การหาเสียงไม่ได้แพ้ผู้สมัครอื่น แต่แพ้แกนนำพรรคที่ไม่ได้มาช่วยหาเสียง และยินดีให้ พล.อ.ประวิตร กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค เพราะเป็นนักสู้ตัวจริง และดูแลผู้สมัครได้ดี
ขณะที่ น.ส.ณัฐพร ฝาระมี ผู้สมัคร สส.นครพนม เขต 4 พรรค พปชร. กล่าวว่า วันนี้เราตั้งใจมารวมกัน 100-200 คน แต่หลายคนอยู่ต่างจังหวัดกำลังทยอยมา ยืนยันไม่ใช่เรื่องเงิน ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้สมัคร สส.ได้ส่งหนังสือมาถึงพรรค เพื่อเรียกร้องให้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์ และแนวทางในการหาเสียงของผู้สมัคร แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ อยากให้การบริหารจัดการภายในพรรคเป็นระบบ ไม่ใช่ปล่อยลอยแพ
ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองเลขาธิการพรรคฯ จะเดินทางมารับฟังข้อเสนอ และเป็นตัวแทนรับเรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ใหญ่ของพรรครับเรื่องแต่อย่างใด
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ระบุว่า จะไม่กลับมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแล้ว เพราะได้ลาออกไปแล้ว