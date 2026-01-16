xs
ทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [-150] รูปพรรณขายออก 69,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.40 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,250 บาท ขายออกบาทละ 68,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 66,885.92 บาท ขายออกบาทละ 69,150 บาท