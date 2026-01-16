อย.สหรัฐฯ สั่งเรียกคืนช็อกโกแลต Spring & Mulberry หลังพบปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA) เรียกคืนช็อกโกแลตที่ใช้อินทผลัมในการให้ความหวานของแบรนด์ สปริง แอนด์ มัลเบอร์รี (Spring & Mulberry) หลังพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา แม้ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่ยืนยันได้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA) อัปเดตข้อมูล ว่า การเรียกคืนช็อกโกแลตดังกล่าวในสหรัฐฯ ถูกขยายวงกว้างเป็น 8 ผลิตภัณฑ์ จากเดิมเพียง 1 รายการ
FDA ระบุว่า การเรียกคืนครอบคลุมผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเกือบทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์ที่ใช้ความหวานจากอินทผลัมเพียงอย่างเดียว
ก่อนหน้านี้ การเรียกคืนจำกัดอยู่ที่ช็อกโกแลตรส Mint Leaf แต่ได้ขยายไปยังรสอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ Earl Grey, Lavender Rose, Mango Chili, Mixed Berry, Mulberry Fennel, Pecan Date และ Pure Dark Minis
บริษัท สปริง แอนด์ มัลเบอร์รี ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา ระบุว่า การตัดสินใจขยายการเรียกคืนเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า เชื้อซัลโมเนลลาตรวจพบได้ยากและอาจปรากฏเป็นช่วงๆ จึงได้หารือร่วมกับ FDA เพื่อรวมถึงล็อตการผลิตอื่นที่ผลิตในช่วงเวลาเดียวกันและใช้เครื่องจักรเดียวกัน
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีการจำหน่ายทั่วสหรัฐฯ ทั้งทางออนไลน์และร้านค้าปลีกบางแห่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 โดยความเสี่ยงในการปนเปื้อนถูกตรวจพบจากการทดสอบตามปกติของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งพบเชื้อซัลโมเนลลา โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ เตือนว่า เชื้อดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
ส่วนผู้ติดเชื้อที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจมีอาการไข้ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง ขณะที่ในบางกรณีที่พบได้น้อยนั้น เชื้ออาจแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้