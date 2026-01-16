"อภิสิทธิ์"ลั่น! ลุยปราบคน-หน่วยงานเอี่ยวทุนเทาใน 90 วัน หาก ปชป.เป็นรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในแผนปฏิบัติการ 90 วันแรก หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล โดยเฉพาะการ ปราบปรามสแกมเมอร์และทุนสีเทา ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของประเทศ พร้อมระบุว่า ปัญหาการจัดการทุนเทาในประเทศไทย ไม่ได้ติดอยู่ที่กฎหมาย เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว แต่ที่ทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าล่าช้ากว่าประเทศอื่น เป็นเพราะมีคนขวางทางอยู่ในระบบ จึงจำเป็นต้องนำบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคออกไปให้หมดภายใน 90 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
โดยยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดทุนอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งตนยังมีข้อสงสัยและความไม่มั่นใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องคั่งค้างจากอดีตหรือไม่ หากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือขัดขวางการปราบปราม ก็ต้องหลีกทางออกไปทันที
นายอภิสิทธิ์ ย้ำว่า ภายใน 90 วัน ยังไม่มีการดำเนินการ คนที่รับผิดชอบต้องถูกย้ายเลย เพราะเราต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่า ไม่มีใครขวางทางการปราบทุนเทา