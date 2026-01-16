ITD แจงยังไม่ถูกยกเลิกสัญญา 2 โครงการ หลังมีข่าวนายกฯ สั่งยุติ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ทำหนังสือชี้แจงต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีมีกระแสข่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ของบริษัทอิตาเลียนไทย ที่เกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟโดยสารและพระราม 2 นั้น โดยบริษัทฯ ยืนยันว่า สัญญาทั้ง 2 โครงการยังมีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติงานตามสัญญา ยังไม่ได้รับคำสั่งยกเลิกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้นักลงทุนและสาธารณชนรับทราบต่อไป