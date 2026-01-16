กกต.ยืนยันใช้รูปแบบหน่วยเลือกตั้งเดิม มั่นใจไม่สับสน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีมีทนายความไปยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลปกครองกรณีรูปแบบหน่วยเลือกตั้ง-ประชามติซ้ำซ้อน ว่า เห็นข่าวแล้วว่ามีการไปฟ้องที่ศาลปกครอง และประชาชนได้มายื่นที่สำนักงานฯ แล้ว ซึ่งรูปแบบการจัดหน่วยออกเสียงประชามติในส่วนของสำนักงานก่อนที่จะออกแบบหน่วย ก็ได้คำนึงถึงหลักกฏหมาย และเจตจำนงในการออกเสียงของประชาชน หลักการแรก เราคำนึงคือการรักษาเจตจำนงของประชาชนในการออกเสียง ว่า เขาจะลงคะแนนหมายเลขอะไร หรือถ้าประชามติก็คือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เป็นไปตามเสียงของประชาชน หลักการที่ 2 คือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และหลักการที่ 3 การบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อย นั่นคือสิ่งที่เราได้คำนึงถึงในการออกแบบหน่วยทุกแบบไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นที่มายื่นที่ศาลปกครอง หรือมายื่นที่สำนักงานฯ ซึ่งเราพิจารณาทุกรูปแบบมาแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือ การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม และการอำนวยความสะดวกของให้ประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเราใช้บังคับกฎหมาย 2 ฉบับพร้อมกัน ทั้งการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติในหน่วยเดียวกัน คิดว่าการออกแบบเช่นนี้ เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ยืนยันตามนี้
ด้านนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. กล่าวว่า การออกแบบหน่วยได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงาน และคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบแต่สุดท้ายเราก็เลือกตามแบบที่เผยแพร่ คือ จัดหน่วยในบริเวณเดียวกัน ประเด็นคือรับบัตรเลือก สส. เมื่อเลือก สส.เสร็จ ก็เดินไปลงประชามติ ซึ่งคิดว่าไม่เกิดความสับสน และเป็นการอำนวยความสะดวก และอีกประเด็นกรณีที่มีการเลือก สส. ล่วงหน้าไปแล้ว และมารอทำประชามติอย่างเดียวเราจะมีช่องทางในการให้ทำประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยแยกไม่ต้องเดินผ่านตรงที่มีการเลือก สส. คิดว่ามีความชัดเจน และป้องกันการสับสน อีกทั้งเราทำแบบจำลองในการเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติแล้ว และจะเริ่มเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น เชื่อว่า ไม่ได้มีข้อยุ่งยากหรือเกิดความสับสนอะไร