"เทพไท" ท้าเปิดชื่อ 10 สส. เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่นอย่าเลือกปฏิบัติ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เทพไท - คุยการเมือง" ระบุว่า ท้าเปิด 10 ชื่อ สส.สแกมเมอร์
ตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพรรคประชาชน จากกรณีที่ทางพรรคประชาชนได้ชูคำขวัญหรือสโลแกน เรื่องการปราบปรามแก๊งสีเทา โดยใช้สโลแกนว่า มีส้มไม่มีเทา แต่ปรากฏว่าผู้สมัคร สส.ของพรรคประชาชน อย่างน้อย2คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพนันออนไลน์ อย่างเช่น กรณีของนายแบงค์ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.เขต 33 บางพลัดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในคดีฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนถึงกรณีของนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. เขต2 จังหวัดตาก ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์
จนล่าสุดผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พันตำรวจโท ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่า "อีก 2 หมาย รอรับแรงกระแทก ถ้ารู้ว่าทำผิด ทำให้พรรคเสียหาย แสดงความรับผิดชอบก่อนได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอให้ออกหมายจับ" ปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า น่าจะมีผู้สมัคร สส. หรือสมาชิกพรรคประชาชน ที่ถูกออกหมายจับ หรือถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ หรือธุรกิจสีเทา เพราะหลังจากนี้จะมีการจับกุมผู้สมัคร สส.หรืออดีต สส. ตามที่พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า มีอดีตสส.หรือผู้สมัคร สส.จำนวน 10 คน สังกัดพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งพรรค เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ และจะมีการออกหมายจับกุม ซึ่งระยะเวลาได้ทอดยาวมาระยะหนึ่ง ยังไม่มีความคืบหน้าว่า รายชื่อ 10 คนนั้น มีใครบ้างและสังกัดพรรคการเมืองใดบ้าง ที่จับกุมแล้วก็เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนเป็นส่วนใหญ่
จึงทำให้สังคมอยากรู้ว่าใน 10 คนนั้น มีรายชื่อใครบ้าง สังกัดพรรคการเมืองใดบ้าง อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยชื่อออกมา หรือพลตำรวจโทรุทธพล นายไชยชนก ในฐานะที่ออกมาเปิดเผย และยืนยันข้อมูล ขอให้ออกมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งว่า มีใครบ้าง สังกัดพรรคการเมืองใดบ้าง สังคมจะได้ตรวจสอบว่า รายชื่อที่ปรากฏออกมา ยังขาดรายชื่อบุคคลใดที่สังคมสงสัยและสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ อย่างน้อยก็จะได้ตรวจสอบว่า รัฐบาลชุดนี้เลือกปฏิบัติหรือไม่ หรือต้องการจะเล่นงานเฉพาะพรรคการเมืองคู่แข่ง เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่า มีอดีตสส.บางคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา ได้ย้ายไปสังกัดพรรคฝ่ายรัฐบาล
จึงอยากจะรู้ว่า เมื่อประกาศชื่อ 10 รายชื่อแล้ว มีรายชื่อบุคคลที่ย้ายไปสังกัดฝ่ายรัฐบาล มีชื่อในหมายจับหรือไม่ หรือบุคคลที่ถูกยึดทรัพย์ และถูกดำเนินคดีโอนไปเป็นคดีพิเศษให้กับDSI จะมีหมายจับเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จึงอยากเรียกร้องมายังฝ่ายรัฐบาล คือพลตำรวจโทรุทธพล และนายไชยชนก ที่ได้เคยประกาศไว้ ให้รีบเปิดเผยรายชื่อโดยเร็ว ไม่อยากจะให้เรื่องนี้ถูกมองว่า เป็นการแบล็กเมล์ทางการเมือง หรือหวังประโยชน์ทางการเมือง โดยเอาเรื่องนี้เป็นตัวประกัน หรือเล่นงานทางการเมืองพรรคคู่แข่ง
ขอให้เปิดเผยก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิด มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดกฎหมาย ต้องออกหมายจับไม่เว้นว่าจะเป็นใคร หรือสังกัดพรรคการเมืองใด
จึงขอเปิดเผยชื่อมาโดยเร็ว สังคมจะได้ช่วยกันตรวจสอบ