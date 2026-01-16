xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +3.38 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,174.78 ล.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 3.38 จุด หรือ +0.27% ที่ระดับ 1,264.77 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,174.78 ล้านบาท