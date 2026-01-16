xs
ราคาทองครึ่งวันเช้าปรับ 5 ครั้ง [-250] รูปพรรณขายออก 69,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 250 บาท ล่าสุด (ณ เวลา 12.10 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,150 บาท ขายออกบาทละ 68,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 66,779.80 บาท ขายออกบาทละ 69,050 บาท