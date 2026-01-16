รมว.ต่างประเทศหารือเอกชนไทย รับมือนโยบาย "ทรัมป์"

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีกรอบการประชุม 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ กระทรวงการต่างประเทศจะช่วยตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร ทั้งทางการเมืองและทิศทางนโยบาย ที่จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น สิ่งที่ทำอยู่แล้ว ก็ควรต้องมีเป้าหมายชัดเจน ว่าจะนำเทคโนโลยีอะไรมาพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ
อีกประเด็นหนึ่งคือ ผลกระทบจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของนายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าจะทำอย่างไรให้กฎกติการะหว่างประเทศยังมีความจำเป็น ทั้งกับประเทศมหาอำนาจ และประเทศอื่นๆ ควรต้องมีการหารือกันเพื่อช่วยกันประคองกติกา ทั้งในประเทศเอาเซียน และการหาคงามร่วมมือใหม่ๆ มองหาผลประโยชน์อยู่ที่ไหน เราก็ไปที่นั่น หรือแม้จะยังไม่มีผลประโยชน์ เราก็ต้องแสวงหา เช่น ไทยไปแอฟริกา เพื่อไปดูว่าจะจับมือด้านเศรษฐกิจอย่างไร แต่การจะไปหาตลาดใหม่ได้ การทูตต้องนำหน้า เป็นผู้ช่วยบุกเบิกให้กับภาคเอกชนด้วย
ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ การเดินหน้าด้านเศรษฐกิจ ตนมองว่าเราต้องทำเป็นทีม โดยมีตัวอย่างคือที่สิงคโปร์ เมื่อมีการไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับใคร เราต้องทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ที่ต้องไปด้วยกันเป็นทีม เป็นต้น