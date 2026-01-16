นิวยอร์กไทมส์จัดอันดับเมืองน่าไปที่สุดในโลก ปี 69 กทม.คว้าอันดับ 3

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สื่อระดับโลกอย่างนิวยอร์กไทมส์ ได้รายงาน "52 Places to Go in 2026" ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าไปอันดับที่ 3 ของโลก และถือเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองถูกมองเห็นในระดับสากล โดยกรุงเทพฯ ได้รับคำนิยามว่าเป็นมหานครอันวุ่นวายที่กำลังก้าวสู่อนาคตสีเขียวอย่างจริงจัง
รายงานดังกล่าวได้สะท้อนความสำเร็จของกรุงเทพฯ ใน 3 มิติสำคัญ ดังนี้
1. พื้นที่สีเขียวที่เชื่อมโยงกัน: กทม.ได้ลบภาพจำเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อย ด้วยการพัฒนาสวนสาธารณะใจกลางเมืองทั้งสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติให้เชื่อมต่อกันผ่านสะพานเขียว และยังสามารถชมสระบัวและสวนป่าที่สวยงาม
2. ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม: นอกจากมิติด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ยังโดดเด่นด้วยพื้นที่ทางศิลปะใหม่อย่าง Dib Bangkok ที่จัดแสดงผลงานจากศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติถึง 40 คน
3. นวัตกรรมและการเดินทาง: แม้ความวุ่นวายที่มีชีวิตชีวาจะเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ แต่ กทม.ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มาเยือนด้วย ระบบจัดการจราจร AI ทั่วเมืองที่ทันสมัย การใช้รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ และการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อันดับ 3 ของโลกในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทาง การที่สื่อระดับสากลมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เป็นกำลังใจสำคัญให้กรุงเทพมหานครเดินหน้าพัฒนาเมืองให้เป็นมิตร ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป