บวท.หนุนภารกิจลดฝุ่น PM 2.5 ลดผลกระทบมลพิษทางอากาศ

นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย ยังคงน่าวิตก และเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งวิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 บริหารจัดการจราจรทางอากาศ และอำนวยความสะดวกแก่ภารกิจการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการบินตรวจสอบสภาพอากาศ ในช่วงเวลา 08.00 น. ของทุกวัน เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็ว และทิศทางลม รวมทั้งข้อมูลความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่กระจายตัวในชั้นบรรยากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดพื้นที่การปฏิบัติการบินอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการบินโปรยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งแห้ง เป็นประจำทุกวัน เพื่อปฏิบัติการด้วยเทคนิคการเจาะ ช่องชั้นบรรยากาศ เพื่อระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ โดยทำการบินวันละ 5 รอบ ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ซึ่งมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก เช่น หนองแขม บางขุนเทียน จอมทอง และเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ซึ่งช่วยทำให้ปริมาณฝุ่นลดลง
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ อำนวยความสะดวกการดำเนินงานอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน ได้แก่ การร่วมวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพอากาศและวางแผนทำการบิน การกำหนดเส้นทางบิน การบริหารจัดการห้วงอากาศ การประสานแจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) การให้บริการจราจรทางอากาศรองรับภารกิจ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง ให้ปฏิบัติภารกิจอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการทางอากาศในภาพรวม และสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน