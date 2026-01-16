ไฟไหม้ชุมชนแออัดในเขตกังนัมของกรุงโซล ยังไม่มีรายงานคนเจ็บ-ตาย

เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในเขตกังนัม ซึ่งเป็นย่านของผู้มีอันจะกินทางตอนใต้ของกรุงโซลวันนี้ (16 ม.ค.)
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่มีผู้อยู่อาศัย 47 คนถูกอพยพ ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการดับเพลิงและภัยพิบัติแห่งกรุงโซลซึ่งให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเตือนภัยไฟไหม้เป็นระดับที่ 2 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกังวลว่าไฟจะลุกลามไปยังเขตภูเขาใกล้เคียง
รถดับเพลิงทั้งหมด 85 คันถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งเฮลิคอปเตอร์ได้เนื่องจากหมอกควันและฝุ่นละอองปกคลุมเมือง