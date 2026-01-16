แบงก์ชาติจีนประกาศลดดอกเบี้ย หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โจว หลาน รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) ว่า PBOC จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือนโยบายการเงินเชิงโครงสร้าง (structural monetary policy tools) ทั้งหมดลง 0.25% ขณะเดียวกันก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย Relending และอัตราดอกเบี้ย Rediscount โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มกราคม
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย Relending ประเภทระยะเวลา 1 ปี จะถูกปรับลดลงจากระดับ 1.5% เหลือ 1.25% ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาการครบกำหนดอื่น ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
รองผู้ว่าการ PBOC กล่าวด้วยว่า ธนาคารกลางจะร่วมมือกับสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบทางการเงินแห่งชาติ (NFRA) เพื่อลดสัดส่วนเงินดาวน์ขั้นต่ำสำหรับการจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ลงเหลือ 30% ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจะบูรณาการการใช้โควตาดอกเบี้ย Relending และ Rediscount เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 5 แสนล้านหยวน (ประมาณ 7.136 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับวงเงินสินเชื่อ Relending
นอกจากนี้ PBOC ยังส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางยังคงมีโอกาสที่จะเดินหน้าปรับลดอัตราส่วนการกันสำรองสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ (RRR) และอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่น ๆ ในปีนี้
สำหรับเครื่องมือดำเนินนโยบายการเงินเชิงโครงสร้างนั้น เป็นเครื่องมือที่ PBOC ออกแบบมาเพื่อมุ่งเป้าสนับสนุนภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงของเศรษฐกิจ เช่น บริษัทขนาดเล็ก นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม