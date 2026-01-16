ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิง-ดินฝังศพ กรณีพิเศษ แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนตกใส่รถไฟ

นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง ว่า ตามที่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ได้เกิดเหตุการณ์เครนยกใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ตกทับรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพมหานคร-อุบลราชธานี ขณะกำลังผ่านช่วง กม.รถไฟที่ 220 หลัก 9 หมู่ 11 บ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทำให้เกิดไฟลุกและรถไฟตกรางเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้น
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ กับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ช่วยเหลือในการจัดการศพ รายละ 20,000 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ประสานการปฏิบัติกับสำนักพระราชวัง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ กระทรวงวัฒนธรรมน้อมรับพระราชกระแสทรงห่วงใยและสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยได้สั่งการให้วัฒนธรรมจังหวัดเร่งประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลรายชื่อผู้เสียชีวิต ให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอพระราชทานเพลิงหรือดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ
นายประสพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน จัดเตรียมกล่องเพลิงพระราชทาน และกล่องดินพระราชทาน ทรัพยากร บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานญาติผู้วายชนม์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่ประธานในพิธีตามที่สำนักพระราชวังกำหนด และรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทราบ รวมทั้งสามารถประสานขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลางได้ทันที ทั้งนี้ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทราบแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กำชับให้ดำเนินการสนองงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และขอเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกคนด้วย