พระปกเกล้าโพลเผย ปชช.ไม่เชื่อมั่น "นโยบายแจกเงิน" ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “มุมมองของคนไทยต่อนโยบายแจกเงินของพรรคการเมือง” ระหว่างวันที่ 26-29 ธ.ค.2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง
ผลการสำรวจเกี่ยวกับ "นโยบายแจกเงินมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของท่านมากน้อยเพียงใด" พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ค่อยมีผล–ไม่มีผลเลย คิดเป็นร้อยละ 67.1 ขณะที่ร้อยละ 29.8 ระบุว่า ค่อนข้างมีผล–มีผลอย่างมาก และอีกร้อยละ 3.1 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
เมื่อถามว่า "มีความเชื่อมั่นต่อสัญญาของพรรคการเมืองที่มีนโยบายแจกเงิน มากน้อยเพียงใด" ผู้ตอบส่วนใหญ่มีท่าทีไม่เชื่อมั่น โดยร้อยละ 66.4 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น–ไม่เชื่อมั่นเลย ขณะที่ร้อยละ 22.6 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น–เชื่อมั่นมาก และอีกร้อยละ 11.0 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
เมื่อถามว่า "ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า นโยบายแจกเงิน เป็นเพียงคำสัญญาเพื่อให้ได้คะแนนเสียง" ผู้ตอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว โดยร้อยละ 58.6 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย–เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขณะที่ร้อยละ 30.9 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย–ไม่เห็นด้วยเลย และอีกร้อยละ 10.5 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า "นโยบายแจกเงิน สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใด" ผู้ตอบส่วนใหญ่ประเมินว่า นโยบายดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ในระดับต่ำ โดยร้อยละ 66.6 ระบุว่า ค่อนข้างน้อย–น้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 20.5 ระบุว่า ค่อนข้างมาก–มากที่สุด และอีกร้อยละ 12.9 ระบุว่า ไม่มีความเห็น