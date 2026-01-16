โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ กำลังพล 42 นาย จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เพจเฟซบุ๊ก "กองทัพบก Royal Thai Army" โพสต์ข้อความระบุว่า กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลกองทัพบก 42 นาย จากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
จากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่กำลังพลของกองทัพบก ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติ และคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก เพื่อเชิดชูเกียรติและเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นทหารอาชีพอย่างสูงสุด
การพระราชทานยศดังกล่าว เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดในการสดุดีเกียรติยศและความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ เป็นการประกาศเกียรติคุณถึงการอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และความผาสุกของประชาชน เป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ และจะได้รับการจารึกไว้ด้วยเกียรติศักดิ์และความภาคภูมิใจสืบไป
ทั้งนี้ การพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 ฉบับ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษจำนวน 42 นาย ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ห้วงวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2568 และ 7–27 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 142 ตอนที่ 81 ข ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 จำนวน 14 นาย ดังนี้
1. จ่าสิบเอก ธวัชชัย บุสภา เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
2. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
3. จ่าสิบเอก อโณทัย ป้องแก้ว เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
4. จ่าสิบเอก อภิรมย์ ทรงพุฒิ เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
5. สิบเอก จิรายุ สิงห์อ้น เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
6. สิบเอก นพพล บุญเลิศ เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
7. สิบเอก กฤษฎา น้อยโคตร เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
8. สิบเอก จิรายุส อินทุมาน เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
9. สิบเอก อัมรินทร์ ผาสุข เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
10. สิบโท ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
11. พลทหารวรัญชิต ยวงสุวรรณ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568
12. พลทหารญาณพัฒน์ โคตรสาขา เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2568
13. พลทหารสิรวิชญ์ ภิญโญสุข เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
14. พลทหารธีรยุทธ กระจ่างทอง เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนที่ 1 ข ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2569 จำนวน 1 นาย แก่กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) สังกัดกองทัพบก คือ สิบโท ต่อพงษ์ พันดวง เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนที่ 1 ข ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2569 จำนวน 27 นาย ดังนี้
1. จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568
2. จ่าสิบเอก อนันดา อุดร เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568
3. จ่าสิบเอก ดำรงค์เกียรติ แก้วกระจ่าง เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568
4. จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568
5. จ่าสิบเอก กฤษฎา หาญสุโพธิ์ เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568
6. จ่าสิบเอก พรศักดิ์ เอี่ยมสอาด เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568
7. จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568
8. จ่าสิบเอก พงศกร นาคทองดี เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568
9. จ่าสิบตรี จิรวัฒน์ มุ่งกลาง เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568
10. จ่าสิบเอก พีรยุทธ น้าวิลัยเจริญ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568
11. สิบเอก ชวกร เดชขุนทด เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568
12. สิบเอก พชร แย้มแตงอ่อน เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568
13. สิบเอก อภิสิทธิ์ บุนนาค เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568
14. สิบเอก กัมปนาท ทองแสง เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568
15. จ่าสิบเอก วุธจักร โททอง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568
16. พลทหารเทิดศักดิ์ ศรีลาชัย เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568
17. พลทหารวายุ ขวัญเสือ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568
18. พลทหารชาญชัย ผดุงโชค เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568
19. พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568
20. พลทหารธนกร สิงหาชาติ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568
21. พลทหารกฤตฏิกร สร้อยระย้า เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568
22. พลทหารมุสตากีม มาเจ๊ะมะ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568
23. พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568
24. พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568
25. พลทหารธนพัฒน์ นันทะวงศ์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568
26. พลทหารปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568
27. พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568
กองทัพบกและข้าราชการทหารทุกนาย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอถวายสัตย์ปฏิญาณจะน้อมนำพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และจงรักภักดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมุ่งมั่นพิทักษ์รักษาอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชนสืบไป