ไม่แผ่ว! กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐาน 70 พื้นที่ 'แดง' 2 สูงสุดที่บางรัก

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 38.8-86.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) 2 พื้นที่ คือ
1. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า มีค่าเท่ากับ 75.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล มีค่าเท่ากับ 75.5 มคก./ลบ.ม.
และพบเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 68 พื้นที่ ได้แก่
3. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 73.0 มคก./ลบ.ม.
4. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 71.0 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 69.4 มคก./ลบ.ม.
6. เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 69.0 มคก./ลบ.ม.
7. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 68.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 63.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 63.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 63.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 61.2 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 60.8 มคก./ลบ.ม.
13. เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 60.8 มคก./ลบ.ม.
14. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 59.9 มคก./ลบ.ม.
15. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 58.3 มคก./ลบ.ม.
16. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 58.3 มคก./ลบ.ม.
17. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 58.1 มคก./ลบ.ม.
18. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 57.8 มคก./ลบ.ม.
19. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 57.8 มคก./ลบ.ม.
20. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 57.5 มคก./ลบ.ม.
21. เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 57.5 มคก./ลบ.ม.
22. เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 56.7 มคก./ลบ.ม.
23. เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 56.5 มคก./ลบ.ม.
24. เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 56.4 มคก./ลบ.ม.
25. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 56.1 มคก./ลบ.ม.
26. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 56.1 มคก./ลบ.ม.
27. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 55.2 มคก./ลบ.ม.
28. เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 55.2 มคก./ลบ.ม.
29. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 55.1 มคก./ลบ.ม.
30. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
31. สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
32. เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
33. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 53.2 มคก./ลบ.ม.
34. เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 53.0 มคก./ลบ.ม.
35. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 52.7 มคก./ลบ.ม.
36. เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 51.9 มคก./ลบ.ม.
37. เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 51.8 มคก./ลบ.ม.
38. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 51.5 มคก./ลบ.ม.
39. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 51.5 มคก./ลบ.ม.
40. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 51.2 มคก./ลบ.ม.
41. เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 51.2 มคก./ลบ.ม.
42. เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 50.9 มคก./ลบ.ม.
43. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 50.3 มคก./ลบ.ม.
44. เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
45. เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
46. เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 49.9 มคก./ลบ.ม.
47. เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
48. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 49.0 มคก./ลบ.ม.
49. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 48.7 มคก./ลบ.ม.
50. เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 48.5 มคก./ลบ.ม.
51. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 48.4 มคก./ลบ.ม.
52. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 46.8 มคก./ลบ.ม.
53. เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
54. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
55. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 45.5 มคก./ลบ.ม.
56. สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 45.4 มคก./ลบ.ม.
57. เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 45.0 มคก./ลบ.ม.
58. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
59. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 44.6 มคก./ลบ.ม.
60. เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
61. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 44.2 มคก./ลบ.ม.
62. เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 44.0 มคก./ลบ.ม.
63. สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
64. สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
65. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 43.3 มคก./ลบ.ม.
66. สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 43.2 มคก./ลบ.ม.
67. สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ : มีค่าเท่ากับ 41.8 มคก./ลบ.ม.
68. เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม.
69. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 40.0 มคก./ลบ.ม.
70. สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 39.2 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ