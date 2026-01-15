xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +17.09 จุด มูลค่าซื้อขาย 44,189.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขาย ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 17.09 จุด หรือ +1.37% ที่ระดับ 1,261.39 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,189.35 ล้านบาท