นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถกด่วนปมเครนถล่มซ้ำซาก ฉะ! หน่วยงานรัฐโยนกันไป-มา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จากกรณีเครนก่อสร้างถล่ม โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นางแพตริเซีย มงคลวานิช อธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
นายกรัฐมนตรี กล่าวเริ่มการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมเร่งด่วน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ และเมื่อเช้านี้ได้รับรายงานว่ามีเหตุอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายกันจากโครงการทางยกระดับ พระราม 2 และสิ่งที่น่าสลดใจ น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งคือ นอกจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้ว ยังถูกดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน ซึ่งผู้รับจ้างรายนี้ ขอกราบเรียนที่ประชุมทุกท่านให้ได้รับทราบว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานและวันนี้ แต่ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา ยังพบว่ามีโครงการที่ไม่เป็นข่าวเยอะแยะ แต่มีโครงการที่น่าสนใจ คือเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตึก สตง.ถล่ม ทั้งตึก หลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์โครงสร้างของทางด่วนที่พระราม 2 ถล่ม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จนถึงเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ ยังไม่ทันที่จะประชุมเรื่องเมื่อวานนี้ เช้าวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ตนจึงเชิญมาประชุมว่าจะออกมาตรการอะไร แก้กฎหมายอย่างไร กฎกระทรวงอย่างไร ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว แต่วันนี้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างหรือกฎหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตนมองว่าคงต้องมีปัญหาแล้ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ สตง. จนถึงวันนี้ตนได้ทราบมาว่าสัญญายังไม่ได้ถูกยกเลิก และยังไม่มีการปรับสัญญาเพราะการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากจะปรับก็ต้องสร้างตึกขึ้นมาใหม่ ทั้งที่สัญญาทุกสัญญามีหลักประกัน มีแบงค์การันตี วันนี้มี ก็ยังไม่มีมีการเรียกข้อมูล เพียงแค่ระงับก่อสร้างไว้ก่อน แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ กับผู้รับจ้าง ไม่มีการขึ้นบัญชีดำหรือประกาศเป็นผู้ละทิ้งงาน ไม่ทันไรก็เกิดเหตุการณ์ที่พระราม 2 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีการซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
พร้อมระบุว่า ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเจออะไรมาเยอะ ทั้งเหตุการณ์อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงรางคู่ถล่ม ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นคนของผู้รับเหมา และเหตุการณ์เมื่อวานนี้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ ถูกตั้งคำถามว่า เราทำอะไรกันอยู่ ทำไมนายกรัฐมนตรีถึงไปเล่นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตนขอชี้แจงว่า ที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าการรถไฟฯ เพราะผู้เสียชีวิตทั้งหมดใช้บริการรถไฟ ยังไม่นับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้รับเหมา ที่การรถไฟฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือผู้ที่โดยสารโดยรถไฟและประสบเหตุ ผู้รับเหมารับผิดอยู่แล้วต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การรถไฟฯ ต้องรับผิดต่อผู้ที่ใช้บริการ ซึ่งการรถไฟฯ เป็นผู้เดินรถเอง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ว่าการรถไฟฯ มีเพียงรองผู้ว่าการฯ ที่รักษาการอยู่ แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องมีผู้ที่รับผิดชอบ อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อน ซึ่งความเสียหายครั้งนี้แยกเป็นสองส่วน คือ (1) รัฐในฐานะผู้ให้บริการกับประชาชน ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ใช้บริการ และ (2) รัฐต้องเรียกร้องความเสียหายดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ระบุในสัญญาหรือดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในอนาคตกับผู้ที่จะมาก่อสร้างโครงการในอนาคตกับรัฐ
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี ตนขอถามต่อว่า จะดำเนินการกับบริษัทอิตาเลียนไทยอย่างไรกับ 4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 10 เดือน ถ้าตนเอาตัวรอด บอกว่า เป็นรัฐบาลรักษาการก็ได้ แต่ท่านเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องดำเนินการ เพื่อเกิดความชัดเจนคือและการสร้างมั่นใจพี่น้องประชาชน แต่ตนไม่พูด เพราะว่ารัฐบาลก็เป็นรัฐบาล ความรับผิดชอบยังคงเต็มอยู่ ยังคงใช้สิทธิ์กว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลเมื่อเกิดเหตุแบบนี้และครั้งนี้ตนคงยอมไม่ได้ ที่จะลงโทษให้หยุดก่อสร้างไป 2 สัปดาห์แล้วมารายงานเพื่อเดินหน้าต่อ
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า ก่อนเข้าประชุมมีคนมารายงานว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงที่เครนถล่มรถไฟเมื่อวานนี้คืบหน้าไปแล้ว 85% เหลือเพียง 15% หากจะต้องยกเลิกสัญญาแล้วหาคนมาทำใหม่ทำอีก 15% จะใช้เงินเท่าไร ตนเชื่อว่าระบุไว้ในสัญญา และจะต้องไปเรียกร้องกับผู้รับเหมา ในฐานะผู้ที่ทิ้งงาน ซึ่งตนพูดไว้เป็นกรอบ เพราะการประชุมวันนี้มีทั้งเลขาธิการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ต้องมีข้อสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อวานและวันนี้ ตนมองว่าไม่ใช่สิ่งที่ยาก เพราะเป็นผู้รับเหมารายเดียวกัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในฐานะรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ อย่าไปกลัวเรื่องของระเบียบ ต้องมีช่องที่จะดำเนินการได้ และคงปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ ส่วนที่กรมบัญชีกลางบอกว่าต้องรอหน่วยงานเสนอเรื่องขึ้นมา ในเรื่องของการขึ้นบัญชีดำการประกาศทิ้งงานจะ โยนกันไปกันมาไม่ได้ เพราะมีทั้งกฎหมายมี ทั้งเงินควบคุมกฎและที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐที่เจ้าของงาน เจ้าของโครงการเจ้าของงบประมาณ สภาวิศวกร ที่จะให้ความเห็นเรื่องของวิศวกรรมได้ วันนี้ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนความพึงพอใจต่อความรู้สึกของคนที่สูญเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับคนต่างชาติ ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ที่บอกว่า มีขนส่งที่ดี มีโลจิสติกที่ดี สิ่งที่ลงแรงไปลงทุนไปอาจจะสูญเปล่าได้