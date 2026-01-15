47 จังหวัด PM 2.5 เกินมาตรฐาน คาดสูงต่อเนื่องอีก 1-2 วัน ย้ำงดกิจกรรมกลางแจ้ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยข้อมูลเมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ พบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง PM 2.5 เกินมาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) หรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) จำนวน 47 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก มหาสารคาม ระยอง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลำพูน สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อ่างทอง และเพชรบุรี
ขณะที่ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิน 75.1 มคก./ลบ.ม. หรือระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) วันนี้มี 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี 95.8 มคก./ลบ.ม. พระนครศรีอยุธยา 82.9 มคก./ลบ.ม. และสมุทรสาคร 82.2 มคก./ลบ.ม. โดยเกิน 75.1 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ
นายแพทย์วีรวุฒิ กล่าวต่อว่า จากคาดการณ์คุณภาพอากาศช่วง 1-2 วันข้างหน้า พบว่าปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน มีการสะสมของฝุ่น/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ดังนั้น ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นก่อนออกจากบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน Air4Thai, AirBKK, Life D หรือ เช็คฝุ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำตามค่าสีฝุ่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ที่อาจเจ็บป่วยหรือได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 รุนแรงกว่าประชาชนทั่วไป เมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม ให้จำกัดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก, หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นทุกครั้ง, สังเกตอาการผิดปกติ โดยประเมินอาการและรับคำแนะนำเบื้องต้นผ่าน 4HealthPM2.5 หรือคลินิกมลพิษออนไลน์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์, อยู่ในอาคารหรือห้องปลอดฝุ่น, ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น และลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นในบ้าน แต่หากค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดงขอให้ประชาชนทุกคนงดกิจกรรมกลางแจ้ง
สำหรับคลินิกมลพิษและคลินิกมลพิษออนไลน์มีการเปิดรวม 413 แห่ง แบ่งเป็น คลินิกมลพิษ 130 แห่ง และคลินิกมลพิษออนไลน์ 283 แห่งมีผู้ป่วยรับบริการ 8,831 ราย อาการที่พบมากได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ตา ผิวหนัง หัวใจและหลอดเลือด หูคอจมูก ตามลำดับ โดยพบอาการระดับรุนแรง 1,853 ราย ระดับปานกลาง 3,475 ราย ระดับเล็กน้อย 2,179 ราย ภาพรวมมีการคัดกรองสุขภาพประชาชนเชิงรุกมากกว่า 1 แสนคน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60,559 คน เด็กเล็ก 18,189 คน หญิงตั้งครรภ์ 2,288 คน ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 17,319 คน และผู้ป่วยโรคหัวใจ 8,727 คน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นให้แก่ประชาชนแล้ว ได้แก่ หน้ากากอนามัย 39,861 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 2,202 ชิ้น ส่วนกลุ่มเปราะบาง แจกหน้ากากอนามัยแล้ว 32,698 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 3,067 ชิ้น