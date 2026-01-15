ตร.ทล.อัปเดตเส้นทางเลี่ยงเหตุเครนถล่ม ถ.พระราม 2 กม.ที่ 30

สืบเนื่องจากเหตุการณ์เครนถล่มถนนพระราม 2 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย สาเหตุคาดว่าตัวรันเชอร์รับน้ำหนักก้อนเซกเมนต์ไม่ไหว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่และจัดการจราจร ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจทางหลวง ได้แนะเส้นทางเลี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ โดยขอให้หลีกเลี่ยงจุดเครนถล่ม บริเวณ ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 30 ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเส้นทางเลี่ยงประกอบไปด้วย
ขาเข้ากรุงเทพมหานคร (กทม.)
- รถจากภาคใต้ : ใช้ถนนเพชรเกษม เข้า กทม.
- รถจาก จ.สมุทรสงคราม บางโทรัด : ให้ใช้ ทล.375 มุ่งหน้า อ.บ้านแพ้ว ไปออกนครปฐม ขึ้น ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.บรมราชชนนี เข้า กทม.
ขาออกกรุงเทพมหานคร
- รถจาก กทม. : ใช้ ถ.บรมราชชนนี เข้า ถ.เพชรเกษม มุ่งหน้าลงใต้
- รถจากต่างระดับบางขุนเทียน : ใช้ ถ.เลียบชายทะเลบางขุนเทือน เข้าตัวเมืองมหาชัย จ.สมุทรสาคร เข้าถ.พระราม มุ่งหน้าลงใต้
- เบี่ยงออกทางคู่ขนาน กม.20 ถนนพระราม 2 เพื่อไปใช้ ถ.เอกชัย เข้าตัวเมืองมหาชัย จ.สมุทรสาคร เข้า ถ.พระราม 2 มุ่งหน้าลงใต้
นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเวลา 16.00 น. ตำรวจทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) จากด่านบางแก้ว (ห้างเมกาบางนา) ลงด่านบางขุนเทียน (แสมดำ) และ เข้า ถ.พระราม 2 มุ่งหน้า จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีการนำรถเครนเข้ากู้ซากเหตุเครนถล่ม บริเวณ กม.30 ถ.พระราม 2 ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง