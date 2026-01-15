TikTok ยกระดับคุมเข้มเนื้อหาช่วงเลือกตั้ง ย้ำห้ามบูสต์โพสต์หาเสียง-ไม่รับโฆษณาการเมือง

นางสาวชนิดา คล้ายพันธ์ Director of Public Policy - SEA, TikTok เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 แพลตฟอร์มจะเปิดใช้งาน Election Center (ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลการเลือกตั้งที่ถูกต้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาทิ วัน เวลา สถานที่ วิธีการลงคะแนน และคุณสมบัติผู้สมัคร โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านการค้นหาคำว่า "การเลือกตั้ง" หรือ "Election"
หนึ่งในมาตรการหลักที่ TikTok เน้นย้ำ คือ การห้ามโฆษณาทางการเมืองแบบชำระเงิน อย่างเด็ดขาด ครอบคลุมถึง
- ห้ามพรรคการเมืองและนักการเมืองซื้อโฆษณา หรือบูสต์คอนเทนต์
- ห้ามครีเอเตอร์รับจ้างผลิตคอนเทนต์การเมืองแบบมีค่าตอบแทน
- บัญชีนักการเมืองและพรรคการเมืองไม่สามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับของขวัญจากไลฟ์สด หรือใช้ TikTok Shop
TikTok ระบุว่า บัญชีในกลุ่ม Government, Politician and Political Account (GPPA) จะถูกปิดฟังก์ชันการโปรโมตโดยอัตโนมัติ และยืนยันว่าไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือดันการมองเห็นเป็นกรณีพิเศษ ทุกบัญชีอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน
ในด้านเนื้อหา TikTok วางระบบคัดกรองข้อมูลอย่างเข้มข้น โดยไม่อนุญาตให้มีข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผู้สมัคร หากตรวจพบจะถูกลบออกจากแพลตฟอร์มทันที สำหรับคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI แพลตฟอร์มกำหนดให้ต้องมีป้ายกำกับ (Label) ชัดเจน พร้อมนำเทคโนโลยี C2PA มาใช้ตรวจจับอัตโนมัติ และกำหนดให้ครีเอเตอร์ต้องประกาศหากมีการใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา เพื่อลดความสับสนของผู้รับสาร
ขณะเดียวกัน TikTok ทำงานร่วมกับพันธมิตรตรวจสอบข้อเท็จจริงกว่า 20 องค์กรทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 50 ภาษา รวมถึงองค์กรในไทย เช่น COFACT และ Thai PBS Verify เพื่อรับมือกับข่าวปลอมและเนื้อหาชวนเข้าใจผิด
TikTok ระบุว่า นโยบายช่วงเลือกตั้งยึด 3 แกนหลัก คือ
- Protect ป้องกันและลบข้อมูลที่เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้ง
- Empower ส่งเสริมให้ผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและใช้วิจารณญาณ
- Partner ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
ทางด้านนางสาวสิริประภา วีระไชยสิงห์ Outreach & Partnerships Manager at Tiklok ยังระบุถึงประสิทธิภาพการจัดการ ว่า สามารถลบวิดีโอที่ผิดนโยบายได้ถึง 99.5% ก่อนผู้ใช้จะเห็น และกว่า 95% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ TikTok ย้ำว่า บทบาทของแพลตฟอร์มในช่วงการเลือกตั้ง ไม่ใช่พื้นที่หาเสียงเชิงพาณิชย์ แต่เป็นพื้นที่ข้อมูล ความรู้ และความบันเทิงที่ปลอดภัย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบนิเวศดิจิทัลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประชาธิปไตยไทย