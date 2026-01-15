อว.สั่งดำเนินคดีผู้แอบอ้างชื่อ-โลโก้กระทรวง หาผลประโยชน์โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดสมอง

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวการจัดซื้อและกระจายเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี หรือ Gyroscopic Radiosurgery ไปยังโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ โดยอ้างว่าเป็นโครงการของกระทรวง อว. และอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นั้น หลังจากมีข่าวดังกล่าวนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการ อว. ได้สั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที โดยมอบหมายตนเป็นประธาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ถูกอ้างชื่อ จำนวน 4 แห่ง ผู้แทนบริษัทนิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด และผู้บริหาร สกสว. ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนการดำเนินงานของ สกสว. และไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการพิจารณาหรืออนุมัติโครงการในลักษณะดังกล่าว
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ในกรณีนี้ถือว่ามีการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของกระทรวง อว. ไปใช้ในเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน กระทรวง อว. จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำตราสัญลักษณ์ของกระทรวง อว. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก
ศ.ดร.ศุภชัย ยืนยันว่า กระทรวง อว. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส ไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน และขอฝากถึงประชาชน หากพบเห็นความผิดปกติ หรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง อว. สามารถแจ้งหรือส่งข้อมูลให้ตรวจสอบได้ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวง อว. ที่ http://www.ops.go.th/th/contact/ticket/addticket
หรือที่อีเมล์ saraban@mhesi.go.th
ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่มีสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายโดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระทรวง อว. โดย สกสว. จะดำเนินการจัดซื้อและกระจายเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี หรือ Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง ไปยังโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาผู้ป่วย เนื้องอกสมองบางชนิด และ Brain functional disorder เช่น โรคพาร์คินสัน เป็นต้น โดยที่โรงเรียนแพทย์ไม่ได้ร้องขอนั้น ซึ่งหลังจากนั้น สกสว. ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีนโยบายหรือโครงการจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าว และไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 2,500 ล้านบาท ตามที่มีการกล่าวอ้าง