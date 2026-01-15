ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วมฯ โต้สื่อนอก ยันไทยคงกำลังตามข้อตกลง ไม่ได้ครองพื้นที่พลเรือน

ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วม ไทย-กัมพูชา ชี้แจงกรณีสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งรายงานอ้างฝ่ายกัมพูชาระบุว่า "ทหารไทยยึดครองพื้นที่พลเรือน" ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ โดยฝ่ายไทยยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
ศูนย์ประสานฯ ระบุว่า ข้อเท็จจริงคือการคงกำลังของทั้งสองฝ่าย รวมถึงฝ่ายไทย เป็นไปตาม ถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และมาตรการลดความตึงเครียดที่ได้ตกลงกันไว้ร่วมกัน การคงกำลังดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบข้อตกลง และไม่อาจตีความว่าเป็นการ "ยึดครองพื้นที่พลเรือน" แต่อย่างใด
ต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่ากองทัพไทยเข้าควบคุมพื้นที่พลเรือน ฝ่ายไทยย้ำชัดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง การปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตาม ข้อ 2 ของถ้อยแถลงร่วมเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายคงกำลังในพื้นที่เดิม โดยไม่ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยหรือการยึดครอง อีกทั้งฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
ในส่วนกรณีที่กัมพูชาระบุว่า คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team : AOT) ลงพื้นที่ 6 จุด และพบความเสียหายจากการโจมตีของฝ่ายไทย ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วม ไทย-กัมพูชา ชี้แจงว่า ฝ่ายไทยสนับสนุนการสังเกตการณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม การสรุปสาเหตุของความเสียหายจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐาน ข้อมูลเชิงเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบที่เชื่อถือได้
ฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมในการให้ความร่วมมือและนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางที่เหมาะสม พร้อมเห็นว่าการกล่าวอ้างฝ่ายเดียวผ่านสื่อมวลชนระหว่างประเทศ โดยปราศจากกระบวนการตรวจสอบร่วม ไม่เอื้อต่อการลดความตึงเครียดและการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างสองประเทศ