ตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง 10 ปี "ส.ว.วิเชียร ชัยสถาพร" ใส่ประวัติส่วนตัวไม่ตรงความจริง

ศาลฎีกาออกประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2569 เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลฎีกา ระบุว่า ด้วยคดีเลือดตั้งหมายเลขดำที่ ลต สว 10/2568 หมายเลขคดีแดงที่ ลต สว 1/2569 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ขอให้เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้ง)
ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของ นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้คัดค้าน เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับคำร้องว่า นายวิเชียร ชัยสถาพร ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ กลุ่มที่ 16 หมายเลข 109 ผู้ถูกร้อง ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ดังนี้
ข้อกล่าวหาที่ 1 ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกเป็น สว. โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกเป็น สว. เพราะเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในความผิดฐานฟอกเงิน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 14 (12) และมาตรา 74
ข้อกล่าวหาที่ 2 ผู้ถูกร้องหลอกลวง หรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ หรือซื้อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (4)
ข้อกล่าวหาที่ 2 ประเด็นที่ 3 มีการระบุในข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว.3) ว่า "ผู้เชี่ยวชาญด้านประหยัดพลังงานของกระทรวงอุตสาหกรรม" โดยที่ผู้ถูกร้องมิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประหยัดพลังงานของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ร้องจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการหลอกลวง หรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ถูกร้อง เพื่อจูงใจให้ผู้สมัคร หรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (4)
ภายหลังการพิจารณาและไต่สวน กกต. จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายวิเชียร ชัยสถาพร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 62 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายวิเชียร ชัยสถาพร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 (4) ในข้อกล่าวหาที่ 2 ประเด็นที่ 3 ส่วนข้อกล่าวหาที่ 1 และข้อกล่าวหาที่ 2 ประเด็นที่ 1 ถึงประเด็นที่ 2 ให้ยกคำร้อง