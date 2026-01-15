ปภ.เตรียมทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast 77 จังหวัดทั่วประเทศ 20 ม.ค.

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย โดยปฏิบัติงานติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา ปภ. กสทช.และผู้ให้บริการเครือข่าย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cell Broadcast และทำการทดสอบระบบก่อนเปิดใช้งานเมื่อปี 2568 รวม 3 ครั้ง ได้แก่ ระดับเล็ก(พื้นที่อาคาร) วันที่ 2 พฤษภาคม 68 ระดับกลาง (พื้นที่อำเภอ) วันที่ 7 พฤษภาคม 68 และระดับใหญ่(พื้นที่จังหวัด) วันที่ 13 พฤษภาคม 68 ก่อนที่จะใช้งานจริงในหลายเหตุการณ์ เช่น น้ำท่วมภาคเหนือ น้ำท่วมภาคใต้ ภัยความมั่นคงกรณีชายแดนไทย-กัมพูชา และภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ทั้งนี้ ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะเป็นการทดสอบระดับประเทศ (Nationwide Test) ที่ ปภ. จะส่งการทดสอบสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในเวลา 14.00 น. เป็นการแจ้งเตือนแบบ National Alert หรือการแจ้งเตือนภัยระดับชาติ ซึ่งจะใช้แจ้งเตือนสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนจะได้รับเสียงสัญญาณแจ้งเตือนและข้อความอัตโนมัติความยาวประมาณ 8 วินาที แม้โทรศัพท์จะปิดเสียง ล็อกหน้าจอ หรืออยู่ในโหมดสั่นก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast ซึ่งจะปรากฏข้อความว่า "ทดสอบแจ้งเตือนภัย ไม่ใช่สถานการณ์จริง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก" "This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM), not real situation. No action required." ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือที่รองรับการแจ้งเตือน Cell Broadcast ต้องมีระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และย้ำว่าการแจ้งเตือนที่ได้รับในวันที่ 20 มกราคม เวลา 14.00 น.เป็นเพียงการทดสอบระบบเท่านั้น ไม่ใช่เหตุการณ์จริง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โดยข้อความแจ้งเตือนจะไม่มีการแนบลิงก์ และส่งในชื่อ DDPM เท่านั้น ซึ่งประชาชนไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ข้อความดังกล่าวจะหายไปเอง.