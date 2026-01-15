ในหลวง-พระราชินี ทรงรับผู้บาดเจ็บ-ผู้เสียชีวิตเหตุเครนถล่มทับรถไฟ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 15 มกราคม 2569 ตามที่เกิดเหตุการณ์เครนใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ ขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี ขณะกำลังแล่นผ่าน ช่วง กม.รถไฟที่ 220 หลัก 9 หมู่ที่ 11 บ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ และรถไฟตกราง ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ ทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัย ด้วยทรงทราบว่ามีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับศพผู้เสียชีวิต ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพ รายละ 20,000 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย