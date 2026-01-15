จีนมอบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ไทยรวม 20 ล้านหยวน ชื่นชมไทยจริงจังปราบสแกมเมอร์/คอลเซ็นเตอร์

นายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศไทย โดยเป็นเงินบริจาคจำนวน 10 ล้านหยวน และสิ่งของบรรเทาทุกข์มูลค่า 10 ล้านหยวน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20 ล้านหยวน
นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณรัฐบาลและประชาชนจีนสำหรับน้ำใจและความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชนไทย โดยระบุว่า ความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน และความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีพัฒนาการอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
เอกอัครราชทูตจีนได้กล่าวแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อความปลอดภัยของโครงการ และได้กำชับให้บริษัทจีนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยย้ำว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน เป็นโครงการสำคัญภายใต้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ และจีนพร้อมเดินหน้าหารือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและโปร่งใส
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมว่า ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลจีนที่มีต่อประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิด พร้อมย้ำว่า ความสัมพันธ์ไทย–จีนเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในยามยากลำบาก โดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความหวังว่า ฝ่ายจีนจะเริ่มพิจารณาการจัดซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 500,000 ตัน ตามผลลัพธ์จากการหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน รวมถึงผลักดันให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนได้แสดงความพร้อมในการผลักดันการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยให้ครบตามเป้าหมายภายในปีนี้ ตลอดจนสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เอกอัครราชทูตจีน ยังกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่ดำเนินมาตรการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม พร้อมขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้ความร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือและส่งตัวชาวจีนที่ตกเป็นเหยื่อ หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยย้ำว่าปัญหาคอลเซ็นเตอร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนทั้งสองประเทศ และจีนพร้อมเดินหน้ากระชับความร่วมมือกับไทยในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดำเนินการเชิงรุก เพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวให้หมดสิ้นอย่างยั่งยืน