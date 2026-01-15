"สีหศักดิ์" ย้ำไทย-กัมพูชาต้องการสันติภาพที่แท้จริง ไม่ใช่บนแผ่นกระดาษ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ช่วงที่เข้ามาตอนแรกกัมพูชาไม่ยอมที่จะพูดคุยเจรจาโดยตรง พยายามที่จะสร้างแรงกดดันต่อประเทศไทย โดยเฉพาะการไปเวทีระหว่างประเทศ กล่าวหาว่าประเทศไทยรังแกประเทศที่เล็กกว่า ต้องค่อยๆ อธิบายให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดสิ่งที่เราทำมา ประชาคมโลกก็เข้าใจ สุดท้ายขอให้ไทยกับกัมพูชาไปพูดคุยกันโดยตรง นำมาถึงการหยุดยิงล่าสุด
เพราะว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี ที่มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา ในที่สุดแล้วคือการนำไปสู่ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ถ้ามองไปข้างหน้าอุตสาหกรรมไทย ขีดความสามารถลดลงไปมาก อาจจะต้องไปลงทุนและขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอันดับแรกคือ ต้องมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเพื่อนบ้านทั้งหลาย
นายสีหศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ตนย้ำคือ เราต้องการสันติภาพที่แท้จริง ไม่ใช่สันติภาพบนแผ่นกระดาษ โดยประเด็นคือ (1) ต้องแก้ไขความขัดแย้งกับกัมพูชา และเมื่อความสัมพันธ์ผิดปกติ โอกาสที่จะมีการสู้รบตามชายแดน จะลดลงไป จะมีการถอนกำลังทหาร ถอนอาวุธ นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชนตามชายแดน (2) ภัยคุกคามจากขบวนการสแกมเมอร์ทั้งหลาย อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมออนไลน์ ที่ต้องปราบปราม และ (3) ต้องสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน การไปมาหาสู่ของประชาชน การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดน นี่คือความต้องการ