AOT ตั้ง "ปวีณา จริยฐิติพงศ์" นั่งผู้อำนวยการใหญ่ผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แต่งตั้ง นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ AOT อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นต้นไป หลังที่ประชุมคณะกรรมการ AOT ครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง โดยมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม
นางสาวปวีณา เปิดเผยว่า การก้าวเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่อย่างเต็มตัว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อน AOT สู่อนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ ยกระดับท่าอากาศยานไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ด้วยแนวคิด World Class Hospitality มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้โดยสารในทุก touchpoint ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ไปจนถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารยุคใหม่ พร้อมกันนี้ จะเร่งพัฒนาโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าภายใต้แนวคิด Smart Investment เพื่อให้ทุกเม็ดเงินลงทุนก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อองค์กร ควบคู่กับการปรับโครงสร้างรายได้ให้เหมาะสม ทั้งรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) ให้สอดคล้องกับต้นทุนการบริหารจัดการจริง เสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานที่มีความคล่องตัว ทำงานรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนี้ การขับเคลื่อน AOT ภายใต้การนำของ นางสาวปวีณา จากประสบการณ์ในธุรกิจท่าอากาศยาน มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน วิศวกรรม และการบริหารธุรกิจ พาณิชย์และบริการนี้ พร้อมนำพา AOT ฝ่าความท้าทายของอุตสาหกรรมการบินโลก ด้วยกรอบการบริหารที่เน้นการเติบโตอย่างสมดุล เดินหน้ายกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและคุณภาพการให้บริการสู่ระดับสากล ควบคู่กับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนบทบาทของ AOT ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน