ปลัดคลังจ่อถกกรมบัญชีกลาง แบล็กลิสต์ผู้รับเหมาทำผิดซ้ำ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีมีการตั้งคำถามถึงการขึ้นบัญชีดำ หรือ แบล็กลิสต์ ผู้รับเหมาที่ทำผิดหรือละเมิดด้านความปลอดภัย จนเกิดอุบัติเหตุ ว่า จากที่ฟังนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงเมื่อเช้านี้ เข้าใจว่า กฎกระทรวงเสร็จแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องไปออกประกาศในระดับรองลงมา ส่วนเรื่องการประกาศแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการได้ โดยหากเข้าเงื่อนไข 6 ข้อ แต่ทั้งนี้แม้ว่าผู้ถือกฏหมายการทำแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการ คือกรมบัญชีการจริง แต่กรมบัญชีกลางไม่สามารถประกาศแบล็กลิสต์โดยพลการได้ เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่า ผู้รับเหมาในแต่ละสัญญาละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรบ้าง เพราะไม่เคยได้รับแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นคู่สัญญา
ดังนั้น ขั้นตอนก็คือหากผู้รับเหมาในแต่ละสัญญาละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจะต้องทำการแจ้ง/รายงานมาที่กรมบัญชีกลาง จากนั้นกรมบัญชีกลางจะพิจารณาว่ามีการผิดสัญญาผิดเงื่อนไขอย่างไร สมควรที่จะแบล็คลิสต์หรือไม่ โดยที่ผ่านมามีการขึ้นแบล็กลิสต์ผู้รับเหมาทุกเดือน แต่เป็นรายเล็ก รายใหญ่ยังไม่มี ดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่เป็นคุ่สัญญาจะต้องส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง เพราะเป็นคนที่รู้ดีที่สุด
นายลวรณ กล่าวว่า จะคุยกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ดี ในเคสเล็กๆ ที่ไม่ได้ใหญ่แบบนี้ก็มีการขึ้นแบล็คลิสต์ดูปกติ แต่กรมบัญชีกลางไม่สามารถรู้ได้ว่า หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญารู้ดีที่สุดจะต้องแจ้งมายังบัญชีกลาง