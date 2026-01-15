"คุณหญิงหน่อย" ชี้เหตุเครนถล่มซ้ำซาก คือภาพสะท้อนคอร์รัปชัน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างซ้ำซาก โดยเฉพาะเหตุการณ์เครนถล่มที่ถนนพระราม 2 และเหตุการณ์ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติในการบริหารงานและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เนื่องจากถนนพระราม 2 เกิดเหตุถล่มมาแล้วหลายครั้ง แต่รัฐบาลกลับปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เคยมีการเอาจริงเอาจังในการลงโทษหรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคุณภาพการก่อสร้างที่ต่ำอย่างน่าแปลกใจ แต่หัวใจสำคัญคือกระบวนการได้มาซึ่งผู้รับเหมาที่อาจมีการกินหัวคิวหรือทุจริตจนทำให้งบประมาณไม่ถูกนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีคุณภาพแต่มีเส้นสายเข้ามาทำงาน จนพรากชีวิตประชาชนรวมจากหลายเหตุการณ์ไปแล้วนับร้อยศพ รัฐบาลไทยจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้ผ่านไปกับสายลมแสงแดดเหมือนครั้งก่อนๆ ไม่ได้อีกต่อไป เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าที่จะกล่าวขอโทษหรือแค่พักงานชั่วคราวได้
คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้ตั้งคำถามและเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า ภายในสัปดาห์นี้ต้องมีการดำเนินการที่เห็นผลชัดเจน ต้องมีการลากคอผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนายทุนและผู้รับเหมาที่ทุจริตมาติดคุกให้ได้ หากรัฐบาลยังคงนิ่งเฉยหรือปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเหมือนเดิม ประชาชนจะมองว่ารัฐบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มนายทุนเหล่านี้ และอาจถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้งานกับบริษัทที่ไม่มีมาตรฐานเหล่านี้มาโดยตลอดหรือไม่ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่แท้จริงให้กับคนไทยเสียที