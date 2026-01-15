เลขาฯ กกต.ย้ำถูกจับแต่ปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ยังไม่ขาดคุณสมบัติ

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า มีผู้สมัคร สส. และนักการเมือง 10 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและสแกมเมอร์ ว่า หากมีผู้สมัคร สส. ถูกจับกุมจริงจะยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ แม้ว่าจะถูกคุมขัง และได้รับการปล่อยตัวก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่หากในวันนั้นยังคงถูกคุมขังอยู่ สส.รายนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดวันที่ 15 มกราคม ปรากฏว่ามีผู้สมัคร สส.จังหวัดตาก พรรคประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ต่อการระบุของเลขาธิการ กกต.ว่า ผู้สมัคร สส.ที่ถูกจับกุม ยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ หากถูกปล่อยตัวก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไปนั้น นายแสวง ชี้แจงว่า คนที่จะมีคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้สมัคร สส. ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งหากตามข่าวเรายังไม่รู้ว่าจะมี 10 ชื่อ หรือไม่ หรือออกหมายจับหรือไม่ เราก็ไม่รู้ แต่ในตัวกฎหมายบอกว่า ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษา ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นอาจจะมีการแกล้งกัน หรือผู้มีอำนาจอาจจะไปกลั่นแกล้งกันของคู่ต่อสู้ให้ถูกจับได้ กฎหมายจึงคุ้มครองลักษณะอย่างนี้ไว้
นายแสวง กล่าวต่อว่า ตามกฎหมายแล้ว ในคดีต่างๆ หากผู้สมัครถูกออกหมายจับ คุมขังไว้ ก่อนหน้านี้จะไม่ผิดอะไรเลย เพราะยังไม่มีคำพิพากษา แต่ถ้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไม่ถูกคุมขังโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก็คือหมายจับ ถ้าไปถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ แล้วจะถือว่าขาดจากการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือสิทธิ์ของผู้สมัคร สส. ด้วย ซึ่งจะมารอวันนั้นวันเดียว ดังนั้นเราก็ต้องรอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร แต่หลักใหญ่คือ ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษา ผู้นั้นก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่