"เอกนิติ" ชูนโยบายเศรษฐกิจ 10 พลัส หวังเศรษฐกิจไทยกลับมายืนบนเวทีโลก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดความในใจถึงการทำงานทางการเมือง ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับพรรคภูมิใจไทย ในระยะเวลา 73 วัน ว่า ที่บ้านถาม บอกว่าเสียใจหรือไม่ที่ตัดสินใจออกจากราชการ ที่เหลืออีก 6 ปี ตนบอกวันนี้ไม่มีความเสียใจแม้แต่นิดเดียว ยังคุยกับครอบครัวว่าขอให้ช่วงเวลาที่เหลือ ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น ให้รายได้ประชาชนมากขึ้น ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของคนไทยให้ดีขึ้น แค่นี้ก็ดีใจแล้ว 3 เดือนกว่าที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากคือ มีความสุขที่เราได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆ คนละครึ่งพลัส มาบอกเต็มไปหมดว่าจะทำต่อหรือไม่ ถ้าเราไปได้ต่อ แล้วมาทำต่อ ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น แค่นี้ก็รู้สึกว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ตนอยากจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมายืนได้บนเวทีโลก เพราะฉะนั้นนโยบายเศรษฐกิจ 10 พลัส ถึงออกแบบนโยบายเศรษฐกิจร่วมกับทีมเศรษฐกิจ เพื่อให้มันเกิดการกระจายตัว และเพื่อให้เพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจไทย ทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศ ตนรู้สึภูมิใจกับความเป็นภูมิใจไทย