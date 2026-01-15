กกต. เผยผู้สมัคร สส. เขต 2 จ.ตาก ยังเป็นผู้สมัครได้

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 2 จ.ตาก ถูกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนยากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาพัวพันเว็บไซต์พนันออนไลน์ ว่า ต้องดูว่าผู้สมัครที่ถูกจับกุมนั้น เข้าข่ายหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติตามกฏหมายหรือไม่
หากยังไม่เข้าข่ายก็จะยังคงเป็นผู้สมัครอยู่ แต่หากขาดคุณสมบัติ เช่น ผู้สมัครได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถเป็นผู้สมัครต่อไปได้ หมายเลขของผู้สมัครก็จะ เว้นว่างไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ เนื่องจากหมดเขตการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมถึงหากมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกา X ในหมายเลขของผู้สมัครรายดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
ทั้งนี้ กกต. จะติดป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้ง แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง สส. แล้ว