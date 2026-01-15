"ดัชนีครูไทย" ปี 68 พุ่ง 8.00 แต่ยังมีปัญหางานล้น ขาดงบ หนี้สินกระทบคุณภาพชีวิต-ประสิทธิภาพการทำงาน

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ "ดัชนีครูไทย" ปี 2568 จากประชาชนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ พบคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทยอยู่ที่ 8.00 จาก 10 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนว่าภาพลักษณ์และความศรัทธาต่อวิชาชีพครูยังอยู่ในระดับดี โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ บุคลิกภาพเหมาะสม มนุษยสัมพันธ์ดี เมตตา และมีอุดมการณ์ความเป็นครู
ทั้งนี้ จุดเด่นที่ประชาชนมองเห็นชัด คือ ครูไทยใช้เทคโนโลยีและ AI ในการสอนได้ดี มีความเข้าใจผู้เรียน และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขณะที่เสียงสะท้อนด้านปัญหา พบว่า ภาระงานล้น ไม่มีเวลา ขาดงบประมาณ และปัญหาหนี้สิน ยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานของครู
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตชี้ว่า ปัญหาของครูไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้านนโยบายการศึกษา หากรัฐลดงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอน เพิ่มงบสนับสนุน และดูแลสวัสดิการอย่างจริงจัง ครูจะเป็นพลังหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต