กกต.จัดสาธิตการลงคะแนนเสมือนจริง เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ

วันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สีวิทยาภัทร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการสาธิตการลงคะแนนเสมือนจริง เพื่อฝึกปฏิบัติแนวทางการทำหน้าที่ในวันก่อนวันเลือกตั้งและวันก่อนวันออกเสียงประชามติ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งและวันออกเสียงประชามติ ให้แก่วิทยากรจังหวัด โดยใช้ผู้ร่วมสาธิตกระบวนการลงคะแนนเสมือนจริง จำนวน 200 คน เพื่อให้วิทยากรจังหวัดเห็นภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ มีการกำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรการเลือกตั้งให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตการลงคะแนนเสมือนจริง และการฝึกปฏิบัติการให้แก่วิทยากรจังหวัด และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากทั้ง 77 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 436 คน เพื่อสนับสนุนให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ มีการกำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรการเลือกตั้งให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตการลงคะแนนเสมือนจริง และการฝึกปฏิบัติการให้แก่วิทยากรจังหวัด และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากทั้ง 77 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 436 คน เพื่อสนับสนุนให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444