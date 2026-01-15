xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +7.70 จุด มูลค่าซื้อขาย 23,173.38 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 7.70 จุด หรือ +0.62% ที่ระดับ 1,252.00 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,173.38 ล้านบาท